Hoe een burenruzie in Deurne volledig kon escaleren

DEURNE - Een burenruzie in Deurne escaleerde zo erg dat een man een geweer pakte om zijn dreigementen kracht bij te zetten. De buurt voelt zich in de steek gelaten door instanties.

Aan weerszijden van de straat stonden in totaal een handvol wagens, op de hoek nog een busje en in de lucht cirkelde een helikopter. De politie rukte vorige week dinsdag op volle oorlogssterkte uit naar de Kemper in Deurne. Even daarvoor was een ruzie tussen buren over het gezoem van een airco volledig geëscaleerd, waarbij een man een geweer tevoorschijn haalde. Een luchtbuks bleek achteraf. De man, een geboren Italiaan op leeftijd, werd aangehouden voor bedreiging. Maar ook een paar uur later weer netjes door een politiewagen thuis afgezet.

Geluidsoverlast

Het maakte de verbazing in de buurt compleet. Helemaal omdat de gebeurtenis allesbehalve op zichzelf staat. Met zijn buren, maar ook met andere omwonenden, ligt de Italiaan al jaren overhoop. Vaak is geluidsoverlast de inzet. Bij de ene buurman van de Italiaan wordt vaak gezaagd, aan de andere kant zoemt een airco. Het leidde geregeld tot woordenwisselingen, scheldpartijen en zelfs doodsbedreigingen.

Meerdere mensen in de buurt zijn bang voor de Italiaan, een enkeling besloot om die reden zelfs te verhuizen. Alleenstaande moeders in de buurt werden door hem seksueel geïntimideerd: ze werden door hem nageroepen of uit het niets vol op de mond gezoend. Ze kregen uitgescheurde bladzijdes van pornoblaadjes over de schutting gegooid, maar ook rottend fruit en dode knaagdieren. Ze zagen het de man nooit doen, maar zijn overtuigd dat hij erachter zat. De wijkagent werd meerdere keren ingeseind, maar zei vanwege het ontbreken van bewijs weinig te kunnen beginnen.

Hard getaald

De man zelf was niet bereikbaar voor commentaar, maar zijn partner doet die laatste verhalen namens hem af als onzin. „Hij kan wat hard getaald zijn, maar dat mensen voor hem zijn verhuisd is overdreven.” Ze bevestigt dat de ruzie tussen haar man en de buren al twee jaar duurt. „Ze houden geen rekening met ons en dan kan het soms uit de lopen. Al wil ik daarmee niet goedpraten wat mijn man heeft gedaan.”

Volledig scherm Kemper straat in de Houtenhoek Deurne © Fotopersburo van de Meulenhof bv

Vanuit beide kampen is er onbegrip dat instanties zo laconiek lijken te reageren. De buurt heeft het gevoel dat de wijkagent de situatie niet serieus neemt en de gemeente Deurne haar in de steek laat. Ondanks een schreeuw om hulp van betrokkenen, weigert de gemeente zich met de zaak te bemoeien. In een reactie naar de krant zegt zij dat dit een zaak van de politie is. Die geeft op haar beurt ‘uit privacy-oogpunt’ geen commentaar.

Machteloosheid

Woningbouwvereniging Bergopwaarts zit ondertussen met de situatie in haar maag. Zij bouwt van de buurman een dossier op en schakelde in de tussentijd buurtbemiddeling in. „Maar als dat dan niet werkt zijn onze handen redelijk gebonden”, vat manager wonen Mark Kieft de machteloosheid samen.

Wat is er nu nog mogelijk? „Een verhuizing. Maar de vraag is of de buurman dat wil en of je daarmee het probleem niet alleen verplaatst. De enige andere optie nu is verder bouwen aan het dossier. Want dat is nu nog niet sterk genoeg om een rechter te overtuigen dat zo iemand het huis uit moet worden gezet.”