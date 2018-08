Hoogveenfestival sluit werk aan Peel in Helenaveen en Ospel af

Patricia Doezé van Deurnese kapsalon Shine overleden: zakenvrouw met hart voor alle mensen om haar heen

15 augustus HELMOND /DEURNE - Patricia Doezé uit Helmond is zondag plotseling overleden nadat zij was teruggekeerd van een vakantie in Thailand. De eigenaresse van kapsalon Shine in Deurne is 46 jaar geworden.