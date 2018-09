Hulptroepen in strijd tegen rotzooi en viezigheid in centrum Deurne

Er ligt veel viezigheid in Deurne, als hij eerlijk is. ,,Daarom is het mooi om mee te doen met dit project, zodat we de viezigheid ten einde kunnen brengen." Harold van der Burgt (57) kijkt plechtig. In zijn rechterhand draagt hij een grijpstok, in zijn linker een vuilniszak. Het is zijn eerste werkdag als lid van de vierkoppige schoonmaakploeg die het centrum van Deurne elke woensdag onder handen gaat nemen.