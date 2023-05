“Ik had net een gsm-rekening van 1.200 euro gekregen. Daarom hapte ik toe”: student Nezar B. (21) nam deel aan aanslag voor amper 400 euro

Mariaoord Ommel van dicht bos naar open park: ‘Door de hoge taxussen zag je het Christus­beeld niet meer staan’

OMMEL - De calvarieberg is eindelijk weer in al zijn glorie zichtbaar. Het processiepark Mariaoord in Ommel ligt er na een flinke opknapbeurt fris bij. En dat betekent vooral: veel opener. De wildgroei is resoluut weggesnoeid.