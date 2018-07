Jelle van der Steen uit Deurne ontmoet Prins Harry: Wat een baas!

Kerkkoor in Deurne zet deuren open om samen te zingen: 'Een gevoel van saamhorig­heid en serene rust'

22 juli DEURNE - In de vakantieperiode waar iedere club of vereniging een aantal weken de deuren sluit omdat leden massaal vakantie vieren, opent het kerkkoor van de Willibrordus kerk in Deurne juist de deur om iedereen de gelegenheid te geven om ook dan te komen zingen.