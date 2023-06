Kansen op warmtenet onderwerp van infomarkten

Ruzie tussen voetganger en fietsers loopt uit de hand in Helmond: man (41) pakt auto en rijdt fietsen aan

HELMOND - Een grote ruzie op de Kanaaldijk N.W. in Helmond is in de nacht van zaterdag op zondag geëindigd met het aanrijden van twee fietsen. Vier fietsers en een voetganger kregen het met elkaar aan de stok, waarna de voetganger besloot in zijn auto te stappen.