Kerkkoor in Deurne zet deuren open om samen te zingen: 'Een gevoel van saamhorigheid en serene rust'

"Iedereen" is niet geheel naar waarheid. Ze moeten wel enigszins bekend zijn met de Gregoriaanse gezangen uit de Graduale Romanum. De vijftien mannen van het oorspronkelijke vijftig leden tellende gemengd kerkkoor, luisteren in die periode t/m zondag 26 augustus namelijk iedere week een gregoriaanse kerkdienst op in de St. Willibrordus kerk aan de markt te Deurne.

Vakantietijd

Gregoriaans wordt van oudsher enkel door mannen eenstemmig en zonder begeleiding gezongen. "Het is niet moeilijk maar je moet er wel actief mee bezig zijn", aldus voorzitter Sjef Goossens. "Er zijn in de vakantietijd genoeg mensen die niet weg gaan en graag willen blijven zingen. Binnen ons koor is dat ook het geval. Wij mannen besloten om toch te blijven repeteren maar dan anders dan anders. Iedere zondagmorgen voor aanvang van de dienst die om 10.30 uur begint, repeteren wij vanaf 9.45 uur in de dagkapel van de kerk. Voor iedere zanger die het zingen ook mist en enige affiniteit met gregoriaanse gezangen heeft, bieden wij een mooie gelegenheid om zich dan bij ons aan te sluiten."

Hernieuwde belangstelling

In het haastige en jachtige leven van alledag en waar de gregoriaanse kerkdiensten steeds meer naar de achtergrond verdwijnen leek er zondagmorgen in de St. Willibrorduskerk te Deurne wel een hernieuwde belangstelling voor te zijn ontstaan. De kerk zat vol kerkgangers die spontaan meezongen met het gregoriaans gelegenheidskoor o.l.v. Piet van de Rijt. De samenzang klonk prachtig, beaamde gastzanger Marco Dorenbos die aan de oproep gehoor gaf en voor de eerste keer meezong." Ik heb me verbaasd over het kwalitatief hoogwaardige niveau dat hier gezongen wordt. Zelf zing ik in het Gemengd Gregoriaans Ensemble van Asten wat mij veel voldoening geeft. Ik kom oorspronkelijk uit Zaandam en heb binnen ons koor vooral door de muziek de rust en bezinning gevonden waarnaar ik op zoek was'. Volgende week ben ik weer van de partij want de gregoriaanse gezangen komen in Deurne in een volle kerk weer tot leven."