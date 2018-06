'Kiepevel'-momenten in De Moost in Neerkant

NEERKANT - 'Krieg kiepevel als ik dink an dien aovend in Nirkant, die aovend wôr onze sterren un liedje doen'. Deze tekst, gezongen door Frits Verstappen, verwoorden exact het jubileumfeest van het 22-jarig bestaan van de 'Nirkantse Aovenden' ( N.A.) zaterdagavond in gemeenschapshuis De Moost in Neerkant.

In een volle zaal waar de zomerse temperaturen hoog opliepen en publiek en artiesten peentjes zweetten, kon het toch gebeuren dat er vele 'kiepevel'-momenten de revue passeerden.

Maar liefst 24 lokale solisten, duo's, trio's en groepen artiesten van nu en weleer passeerden de revue. Te veel om op te noemen. Als je één iemand zou noemen doe je een ander te kort. 'The best of' uit ieders repertoire van vlot gezongen liederen afgewisseld met het serieuze luisterlied, een band met live muziek en vrolijke acts vermaakten het publiek tot in de late uurtjes.

Presentatoren Tom Geris en John Bellemakers waren als vanouds weer goed op dreef. Laatstgenoemde was ooit eens de bedenker van deze formule en zag vol trots wat de N.A. in die 22 jaar de Neerkant had gebracht. Bellemakers: ,,Ik wist ook niet wat ik op voorhand van deze avond moest denken. Midden in de zomer buiten het carnavals seizoen dit jubileum vieren? Is dat wel een slim idee? Het antwoord is achteraf eenvoudig. Ja. Deze avond is perfect en geeft me het gevoel dat het nog jaren door kan gaan."

Als het aan het echtpaar Kleuskens ligt heeft John daar gelijk in. ,,Wij zin trouwe fans van de N.A en wij genieten volop. Echt "kei skôn". ( wat overigens niet Nirkants klinkt) Wij wisten ôk nie wa we van dizze aovend moesten verwachte mer di han wij nie verwacht. Want wa is het skôn! um di wir allemôl eens terug te huere!"

Artiesten van het eerste uur in 1996 waren De Johnnies en Anita's en de PeJaJoBe's. Ook zij deden mee aan deze avond en het publiek smulde er weer van. De Johnnies en Anita's sloten het gedeelte voor de pauze af. Hun lied 'Neerkanteling' klonk weer bekent in de oren en werd volop meegezongen. Een staande ovatie was hun beloning.

De PeJaJoBe's waar medeoprichter en presentator John Bellemakers samen met Peter Janssen deel van uitmaakt, verdienden de eer om de avond af te sluiten. In de Grand Finale werden alle artiesten nogmaals op het podium geroepen en kregen zij en de organisatie nog één keer staand het applaus dat ze verdienden. Het publiek en artiesten gingen met 'un kei goei gevuul nôr husj'.