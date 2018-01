Kiosk in Vlierden beschadigd na harde knal en vlammen

Onduidelijk

Wanneer de vernieling heeft plaatsgevonden is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk ergens rond de jaarwisseling, maar zeker weten doet Van den Heuvel dat niet. Lange tijd wist hij niet eens dat er schade was aan de kiosk die uit 1940 stamt. Pas toen het korte filmpje de afgelopen dagen rondging op social media werd dat duidelijk. ,,Het was ons eerder nog niet opgevallen. Na het filmpje zijn we gaan kijken. Er is roetschade en er is schade aan het plafond. Hoe hoog het bedrag is weet ik nog niet. We zijn nog met de verzekering bezig."