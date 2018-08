Kiosk Vlierden na opknapbeurt weer klaar voor 100 jaar

Detand des tijds had zich al behoorlijk tegoed gedaan aan het houtwerk en hekwerk van de kiosk in Vlierden. Een opknapbeurt was dan ook geen overbodige luxe, vertelt Rob van den Heuvel, voorzitter van Fanfare Wilhelmina Vlierden. De muziekvereniging is de officiële eigenaar van de kiosk en is daarom ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Omdat de kosten behoorlijk hoog uit zouden pakken, nam de gemeente Deurne het grootste deel voor haar rekening. In ruil daarvoor moesten Vlierdenaren wel vol aan de bak. ,,De afspraak was dat we zo veel mogelijk zelf zouden doen." Die afspraak werd beklonken in november. En toen was daar de nacht van oud op nieuw in 2017. De nacht waarop er een vuurwerkbom afging die de kiosk enorm beschadigde.