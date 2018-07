Krapte en leegstand in Deurne

DEURNE - In Deurne is een groeiend gebrek aan appartementen en starterswoningen. Tegelijkertijd staan er veel panden in het centrum leeg. Volgens raadslid Ruud Berkers is het tijd voor actie. ,,Je struikelt hier over de kansen."

De woningmarkt in Deurne verschuift richting verhitting. Er is vooral een grote vraag naar starterswoningen, tussenwoningen en appartementen en die vraag blijft de komende tijd groeien, is de voorspelling.

Volgens de meest recente 'Woningmarktrapportage' van het tweede kwartaal 2018 is het aanbod in Deurne veel te mager: het aantal aangeboden huizen daalde in een jaar met 22 procent naar 152 woningen. Tegelijkertijd zijn er 1650 serieuze zoekers. Van de woningen die te koop staan is bovendien 66 procent vrijstaand.

Leegstand

In de overige categorieën is de situatie krap tot zeer krap te noemen, aldus de rapportage. En dat terwijl er meer dan genoeg plekken in Deurne zijn waar woningbouw ontwikkeld kan worden. In het centrum staat bijvoorbeeld een grote hoeveelheid panden leeg. ,,Allemaal kansen", vat raadslid Ruud Berkers van de Deurnese VVD het samen. Hij roept op tot actie. ,,Ik denk dat de politiek aan zet is: we moeten projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren en winkeliers uitdagen om met nieuwe plannen te komen voor Deurne centrum."

Volledig scherm Van Ham. ,,Was ooit een garage, nu is het een etalage voor auto's. Ook een enorm terrein. Dit zou een fantastische plek zijn voor woningbouw." © ED

Het centrum staat aan de vooravond van grote veranderingen. De raad wil dat het winkelgebied de komende jaren compacter wordt omdat er steeds meer leeg staat.

,,Al drie jaar praten we over een compacter centrum. Ik heb nog nooit een concreet plan gezien. Veel van deze panden of zelfs complete terreinen zouden kunnen worden omgezet naar woningen, maar ook naar bijvoorbeeld dienstverlening. Wat mij betreft zou de gemeente vastgoedeigenaren een open uitnodiging moeten sturen: kom met goede plannen voor je pand!"

Horeca

Belangrijk is dat de bestemmingsplannen voor het centrum buiten het winkelgebied zo ruim mogelijk worden, benadrukt Berkers. Dit geeft naast wonen bijvoorbeeld mogelijkheden voor horecazaken om zich er te vestigen. ,,Ik weet zo al zes ontwikkellocaties in Deurne waar je prachtige dingen mee zou kunnen doen", aldus Berkers. ,,We weten natuurlijk niet wat de vastgoedeigenaren met hun panden willen en je kan en gaat niemand iets opdringen. Maar je zou ze wel kunnen vragen of ze daar over na willen denken."

Op de foto's een paar voorbeelden van locaties waar prima woningen gebouwd zouden kunnen worden.

Volledig scherm Molenstraat. ,,Hier zat een leermaker schoenmaker en daarna stond het leeg. De eigenaar wil het herontwikkelen en appartementen bouwen, maar moest eigenlijk een winkel terugbouwen. Gedwongen door het bestemmingsplan. Hoe lang het wel niet duurt voor zoiets aangepast kan worden, dat werkt toch niet stimulerend? © ED

Volledig scherm Postkantoor ,,Een gigantisch complex, wat je daar allemaal wel niet mee zou kunnen. Onbegrijpelijk dat het al zo lang leeg staat." © ED