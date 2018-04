Kwart eeuw familie Coppelmans in Deurne

Kevin van Bree grootste metseltalent van 2018

17:08 DEURNE - Kevin van Bree uit Deurne is het grootste metseltalent van ons land. Hij won de Zilveren Troffel tijdens het Nederlands Kampioenschap voor vmbo-leerlingen in het Friese Grou. Kevin (16) zit op het Hub van Doornecollege in Deurne.