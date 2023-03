Ledlampen zorgen voor lagere energierekening en mooiere kunst in De Wieger in Deurne

VAN DE LEZER De Stelling: autorijden wordt stukken duurder, belache­lijk!

Als alle nieuwe klimaatplannen doorgaan, wordt rondrijden in een ‘gewone’ auto stukken duurder. De overheid wil ons massaal in de elektrische auto hebben en om dat te stimuleren is de eigenaar van bijvoorbeeld een Kia Picanto op benzine straks tot acht keer duurder uit.