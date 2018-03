Lintje voor Deurnese raadsleden Wilbert van Deursen en Peter Strijbosch

Video Brabanders onder elkaar in dubbelconcert in Deurne

26 maart DEURNE - Wat begon met een brutale vraag aan de Brabantse troubadour Björn van der Doelen, mondt aanstaande zaterdag uit in een dubbelconcert in het Cultuurcentrum van Deurne. De Deurnese band Boven Water had nooit gedacht samen met de bekende zanger op één affiche te staan. En dan ook nog in een theaterzaal met vierhonderd zitplaatsen.