Loonbedrijf Gebr. Nooijen uit Deurne riskeert boete bij hervatten mestverwerking

Hank (20) uit Helmond: 'Ik had geen gevoel meer, alleen nog maar voor drugs'

10:07 DEURNE - Hij rookte zijn eerste joint toen hij veertien was en raakte bij de vijver in de buurt van zijn school in Gemert verslaafd aan harddrugs. Inmiddels is Hank van den Broek (20) uit Helmond zeven maanden clean. Hij geeft voorlichting en gaat de straat op met jongerenwerkers.