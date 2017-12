Mahmoud van advocaat in Syrië naar chauffeur bij Edco in Deurne

De reachtruck in het distributiecentrum van Edco in Deurne kan zestien meter hoog reiken. Mahmoud Haj Ahmad haalt er haardblokken mee uit de stellingen. En andere producten voor de bevoorrading van tankstations, een van de klanten van de groothandel in non-food artikelen. Het werken met de reachtruck was even wennen, bekent de Syriër. ,,Een heftruck stuurt als een auto. Een reachtruck rijden is moeilijk. Die draait zo snel."

Mahmoud (42) is in een heel andere wereld beland. Hij komt uit Syrië. Na zijn studie rechten werkte hij zestien jaar lang op de rechtbank in Aleppo, waarvan vier jaar als advocaat. Totdat de oorlog uitbrak en hij een veilig heenkomen zocht voor zijn gezin, met zijn vrouw en twee zoons van nu tien en acht jaar oud. In Nederland is alles anders. ,,De taal is een grote muur voor wie hier wil werken", constateert hij. Een baan vinden gaat in Syrië nog zonder internet. ,,Daar ben je in dienst van de overheid, of je gaat zelf aan de slag of je vindt via via een baan."

Taal leren

Mahmoud is sinds 2014 in Nederland. Hij leerde eerst de taal. Vorig jaar zag hij de vacature voor logistiek medewerker. ,,In mijn vakgebied in Nederland een baan vinden is moeilijk. Het recht in Syrië is heel anders dan in Nederland. De taal is de eerste stap. Daarmee kan ik mezelf ontwikkelen. In de logistiek of in een ander gebied."

Edco vond Mahmoud via het werkbedrijf voor Helmond-De Peel: Senzer en uitzendbureau Manpower, dat sinds anderhalf jaar een opleiding biedt via de Manpower Logistics Academy. De Syriër is de duizendste gediplomeerde chauffeur voor heftruck, reachtruck en pallettruck die door Manpower is geplaatst.

Uitbreiden

Bij Edco is hij de zevende medewerker die via het opleidingstraject binnenkomt. Edco heeft zo'n 75 vaste medewerkers in de logistiek. Komend jaar wil het zijn vaste personeelsbestand uitbreiden met minimaal 20 logistieke krachten. ,,In het gebied Eindhoven-Venlo-Tilburg zijn veel mogelijkheden voor mensen om in de logistiek te werken. Het is uitdagender geworden om goede mensen te vinden", weet personeelsmanager Willem Burgmans van Edco. Om die reden vist het met hulp van Senzer en Manpower ook in de vijver van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ,,Dat kunnen statushouders zijn, maar ook mensen die al langer zonder werk thuis zitten", vertelt Aida Draganovic van Manpower.

Kandidaten krijgen een kennismaking en praktijkopdracht om te bekijken of ze gevoel voor het werk in de logistiek bij Edco hebben. Daarna volgt een proefplaatsing en worden ze ook in vier dagen tijd met hulp van extern opleider Athethys klaargestoomd als allround chauffeur.