Man (20) gewond langs weg gevonden in Deurne na mogelijke ruzie, politie zoekt getuigen

DEURNE - Langs de Molenstraat in Deurne is in de nacht van zaterdag op zondag een gewonde man aangetroffen. Hij had onder meer een snee in zijn lip. Het slachtoffer kan zich niet herinneren wat hem is overkomen, maar wist de politie wel te vertellen dat hij eerder op de avond ruzie had gehad.