Man (28) uit Deurne dwingt meisjes tot seks en probeert vrouwen af te persen: 5 jaar cel en tbs

Een glimlach is heel veel waard bij de ORO-Verwendag

14 juni Oog in oog staan met een tijgerpython. Een ritje maken met de Peel-express. Cliënten van zorginstelling ORO hoefden zich gisteren bepaald niet te vervelen tijdens de ORO-verwendag in Deurne. Een dag waarop, zoals de naam het al zegt, iedereen die zorg ontvangt van ORO even lekker in de watten gelegd wordt. Dit alles in de bosrijke omgeving van woonzorgcomplex Het Rijtven, waar mensen met een verstandelijke beperking leven.