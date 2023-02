Man (36) uit Helmond opgepakt voor explosie bij woning in Deurne

Restaura­tie legt Astense molen De Oostenwind bloot: ‘Jet ziet dingen die je normaal niet te zien krijgt’

ASTEN - In het binnenste van standerdmolen De Oostenwind in Asten zijn mannen van Adriaens Molenbouw uit Weert bezig met de restauratie. Woensdag is de hele kast van de molen opgetild, nu wordt de ‘zetel’ uit zijn positie gelicht.