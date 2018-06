Meneer en mevrouw Van Straaten uit Liessel zijn uitgedokterd

Beiaard koopt niet mee, maar komt wellicht wel in paters­kloos­ter Asten

20 juni ASTEN - Mocht het door De Klepel gekochte patersklooster straks dienst doen als het nieuwe gemeenschapshuis in Asten, dan zal dienstencentrum De Beiaard daar voorlopig geen intrek in nemen. Het bestuur van De Beiaard is afgehaakt in de onderhandelingen over de aankoop van het klooster.