Met de tango kun je de emoties niet verbergen

Een keer per maand is ’t Lijssels Vertier het middelpunt van tangoliefhebbers uit de ruime regio. Christiane Berg is helemaal uit Duitsland gekomen om in Liessel te komen dansen. “Eerste Paasdag heb ik met familie gevierd en veel gegeten. Nu ben ik er wel weer aan toe om lekker alles eruit te dansen”, vertelt ze. Van jong tot oud, van beginner tot gevorderd, alle deelnemers dansen door en met elkaar over de parketvloer van de Liesselse zaal. Vanwege de paasdagen werd de danssalon een dagje opgeschoven, maar normaal vindt deze elke eerste zondag van de maand plaats, nu alweer voor de derde keer in Liessel.

Wie een tangosalon bezoekt, waant zich even in een andere wereld. “Het maakt eigenlijk niet uit waar je een tangosalon bezoekt. Je voelt je er altijd meteen thuis; je wordt er meteen opgenomen”, vertelt bezoeker Rob Pichel uit Helmond. “In de tango kan ik mijn ei kwijt. Het is echt mijn passie.” Pichel danst elk weekend bij een andere salon. Ook Mierlonaar Frank van Hoorn bezoekt geregeld salons in de ruime regio. Hij is vrijwel blind, maar manoeuvreert schijnbaar moeiteloos over de dansvloer heen. “Ik zie net genoeg om tegen niemand aan te botsen”, vertelt hij. “De sfeer is gemoedelijk. In de tangowereld zul je bijna nooit mensen zien met ruzie. Elke keer is het weer een feestje.”

Wat de tango speciaal maakt, is dat danspartners heel dichtbij elkaar komen. Pascal de Caluwe danst vrijwel de hele avond met zijn vrouw Ingeborg Meulendijks. “We zijn dan echt een avond met elkaar samen. Doordat je zo dicht bij elkaar komt, deel je iets heel intiems. Je voelt de emoties van de ander, want die kun je in deze dans echt niet verbergen”, vertelt De Caluwe. Het liefste deelt hij deze ervaring met zijn vrouw. Anderen komen juist naar de salon om met wildvreemden in contact te komen. “Over de hele wereld zoek ik de connectie met mensen door middel van de tango. Je voelt wat mensen voelen. Dat vind ik heel mooi”, zegt Frank de Wit, die zijn volgende tangoreis alweer gepland heeft.