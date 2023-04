Met Omgba als artistiek leider swingt NAC op Venlose dansvloer

Lintje voor Elly Heuts, al vier decennia boegbeeld van patiënten­ver­voer in Elkerliek ziekenhuis

HELMOND - De 75-jarige Elly Heuts is vrijdagmiddag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde tijdens de reünie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het vrijwillig patiëntenvervoer in het Elkerliek Ziekenhuis.