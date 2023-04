Minder CO2? Dan zonnepanelen op daken en niet op weides, vinden Deurnese politici

Hachelijke momenten: jonge eendjes gered uit diepe put bij boerderij in Someren

SOMEREN - Hachelijke momenten voor een groepje eendjes in Someren. De dieren waren op avontuur gegaan in de omgeving maar kwamen vast te zitten in een diepe put bij een boerderij. De brandweer kwam ter plaatse en wist de beestjes uit hun benarde positie te redden.