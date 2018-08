Mogelijk één intercity per uur minder in Deurne

Nummer­plaat Wiegersma gevonden in grond onder Dinghuis Deurne

2 augustus DEURNE - Ondernemer Bert van den Eijnden heeft een bijzondere vondst gedaan in het Dinghuis in Deurne. Bij het isoleren van de vloer zag hij ineens een stuk metaal tegen met daarop de tekst: N-22960. Na enig online-speurwerk ontdekte hij dat het gaat om de kentekenplaat van de Ford van de in 1969 overleden huisarts Hendrik Wiegersma. ,,Ik heb geen idee hoe het daar terecht is gekomen. We moesten wat dieper graven en toen stak dat ding er ineens uit."