Muzikante D's uit Deurne: 'Ik hoef niet rijk te worden of beroemd'

Omwonenden furieus: Tachtig hectare bos in Deurne gekapt

6:00 DEURNE - Tachtig hectare bos in natuurgebied Leegveld in Deurne moet plaatsmaken voor de terugkeer van hoogveen. Omwonenden zijn furieus over dit plan. Ze kondigen al bezwaren aan en zelfs een gang naar de rechter wordt zeker niet uitgesloten. ,,Het is een volstrekt illegaal plan. Iemand heeft dit uit zijn duim gezogen", zegt Jan van Woezik van Stichting Behoud Natuurlijk Helenaveen briesend.