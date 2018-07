N279 gedeeltelijk dicht na ongeluk met vrachtwagen en motor bij Vlierden

Jelle van der Steen uit Deurne ontmoet prins Harry: Wat een baas!

24 juli DEURNE - Rolstoelbasketballer Jelle van der Steen is bepaald niet op zijn mondje gevallen. Staat er een lid van het Britse koningshuis voor hem, dan knoopt hij zonder problemen een gezellig gesprek aan. Van der Steen ontmoette prins Harry maandag tijdens een receptie in Amsterdam. De zoon van de Britse troonopvolger is in de hoofdstad in verband met de internationale AIDS Conferentie. ,,Ik heb niet naar zijn huwelijk met Meghan gevraagd. Daar was ik echt niet mee bezig."