Na brand in monument blijft nog altijd hoop op woningen in Fratershuis, maar wanneer?

Verkeers­huf­ters aanpakken door meer te flitsen? Het is maar de vraag of dat gaat lukken

HELMOND – Of asociaal rijgedrag toeneemt? Zeker, zegt Arno Bonte stellig. Om er vlug wat aan te doen, zijn volgens de Helmondse verkeerswethouder meer snelheidscontroles nodig. Maar of dat ook gaat gebeuren? En of het voldoende is?