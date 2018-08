Nacht van het Witte Doek om je vingers bij op te eten

Nog een nachtje slapen en dan barst het los: editie nummer 27 van het gratis toegankelijke Deurnese openluchtfilmfestival. Een grote bijrol is dit keer weggelegd voor voedsel, speciaal vanwege het themajaar van de gemeente 'Deurne viert eten'.

Lees verder onder de video.

Op donderdag is er om te beginnen een extra ronde gemaakt voor de Grote Terras Film Quiz, die alleen maar over voeding gaat. De Quiz heeft dit jaar vijf categorieën en vijf prijzen. Naast voedsel en film zijn de andere categorieën: Sport & Film, Helden & Sterren en Winnaars Gouden Kalveren.

Op vrijdagavond, tijdens de openingsact van Bart Verhees, gebeurt er 'iets met een taart'. Wat precies moet geheim blijven. Tijdens het festival zijn er op zaterdag en zondag meerdere films te zien met een rol voor voedsel, laat bereider van het programma Willy Koppens weten. De Japanse film An die wordt gedraaid in de Ossenbeemd, bijvoorbeeld. Daarin wordt een banketbakkerij gered met gebak van zoete rode bonenpasta. Tijdens de Nacht Draait Door op zaterdag in Plein5 speelt Marcel Rutten livepiano bij fragmenten van de film.

Kromme rug

Ook in de categorie voedsel: Boer Peer, op zondagmiddag te zien in Holtens molen. Een docu over de 97-jarige Brabantse boer Peer Smulders die al meer dan vijftig jaar alleen woont. Met kromme rug en nog maar een paar koeien op stal boert hij stug door, zo bracht Daan Jongbloed mooi in beeld.

En nu we het toch over koeien hebben: zaterdagavond kunnen mensen terecht in Vlierden, in de koeienstal van de familie Verberne. Na de melkproeverij kun je neerploffen op hooibalen en tussen de koeien om naar de Franse film Petit Paysan te kijken. Daarin komt een jonge boer er tot zijn grote schrik achter dat een van zijn koeien is besmet met de gekkekoeienziekte. Voor dit programma-onderdeel rijdt er een pendeldienst vanuit het centrum van Deurne naar Vlierden.

Lees verder onder de video.

Worst

Voor jongeren staan er ook twee films op het menu die geïnspireerd zijn door eten: Ratatouille op zondagmiddag en Sausage Party op zaterdagavond. Die laatste gaat over een worst die uit het winkelwagentje is gevallen en dan op zoek gaat naar zijn oorsprong.

Op zondag staat bovendien het grote culinaire evenement 'Taste Sensation' op het programma. Voor kinderen is er dan speciaal een gezond Hans en Grietje-huisje op de Markt met snacks die wel door de beugel kunnen. ,,En een enorme versie van de Aardappeleters waar je dan je hoofd doorheen kan steken, zodat je op de foto kunt als Aardappeleter", vertelt Koppens.

Programma (laatste nieuws via de website)

Vrijdag 24 augustus

21.15 uur - Passengers - De Markt

21.30 uur - Manchester by the Sea – Museum de Wieger

21.30 uur - The Nile Hilton Incident – CCD kleine zaal



Zaterdag 25 augustus

14.00 uur - Het Doet Zo Zeer – Den Draai , Blasiusstraat 2 5554AV Deurne (Zeilberg)

15.15 uur- Familiefilm – Voormalige winkel Schoenenreus a/h Martinetplein

19.00 uur - Vele Hemels boven de Zevende – CCD kleine zaal

19.30 uur - Django – TamTam

19.45 uur - The Phantom of the Opera – St. Willibrordus Kerk

19.30 uur inloop/21.00 uur film - Petit Paysan – ZLTO – Schooteindhoeve, Schooteindseweg 24 5756 PG Vlierden -Pendeldienst per taxi mogelijk

21.15 uur - The Florida Project – Markt

21.15 uur - Loveless – Museum de Wieger

21.15 uur - Sausage Party – De Borrel & De Ocean

21.15 uur - An (a Sweet Taste of Life) - Ossenbeemd

21.30 uur - In the Crosswind - St. Willibrordus Kerk

21.30 uur - Three Billboards outside Ebbing, Missouri - CCD kleine zaal

Zondagmiddag 26 augustus

13.00 uur - Dikkertje Dap - Markt

13.00 uur - Boer Peer - Holtens Molen

13.00 uur - Everything, Everything - CCD kleine zaal

14.00 uur - De Smurfen en het Verloren Dorp - De Potdeksel

14.30 uur -Loving Vincent - Museum de Wieger (Groot Atelier)

15.00 uur - Peter Konijn - Markt

15.00 uur - The Boss Baby - Plein 5

14.00 uur - Ratatouille - Rijtven

15.00 uur - Dunkirk- CCD kleine zaal

De aanvangstijden van de buitenfilms zijn bij benadering, bij het invallen van de duisternis.