Nieuw onderzoek naar vermiste vrienden Piet Hölskens en Hans Martens in Liessel

Koninklij­ke onderschei­ding voor Gerard Sijben uit Neerkant

16:14 NEERKANT - Gerard Sijben uit Neerkant heeft uit handen van burgemeester Hilko Mak een Koninklijke onderscheiding uitgereikt gekregen. Het betreft de titel Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gerard Sijben maakt zijn hele leven deel uit van een hecht boerengezin. Samen met zijn ouders runde hij het agrarische bedrijf. Ieder had zijn of haar eigen taken en samen waren ze gelukkig, zo omschrijft de gemeente Deurne het verleden. Vanaf 2000 kwam daar langzaamaan verandering in. Zijn moeder toonde vanaf dat jaar steeds meer tekenen van dementie en zijn vader kreeg dat zelfde jaar een eerste tia. Vanaf dat moment tot op de dag van vandaag is Gerard Sijben de mantelzorger van zijn beide ouders. Dat een zoon het vanzelfsprekend vindt om de verzorging van zijn beide hulpbehoevende ouders op zich te nemen, is volgens de gemeente Deurne bewonderenswaardig. Te meer omdat hij ook nog de volledige verantwoording heeft over een agrarisch bedrijf dat hij alleen moet runnen. ,,Dag in dag uit, 24 uur per dag, is zijn leven vanaf 2000 gericht op het ondersteunen van zijn vader en moeder. En dit gebeurt al die jaren zonder te klagen tot op de dag van vandaag”, aldus de gemeente.