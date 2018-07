Nieuwe duisternis in Deurne valt niet overal goed

DEURNE - Operatie straatverlichting is in volle gang in Deurne. Pluspunt: het slurpt straks 66 procent minder energie. Toch is niet iedereen blij met de nieuwe duisternis.

Het is 2015 als in Deurne de handen op elkaar gaan voor een nieuw lichtplan. Bestaande lantaarnpalen piepen en kraken en onderhoud is dringend nodig. Daarnaast moet het buitengebied van Deurne minder vervuild worden met licht, vinden burgemeester en wethouders. Donkerder moet worden dus, maar ook duurzamer en minder duur.

In ruil daarvoor moeten 1270 lantaarnpalen verdwijnen, vooral in parken en buitengebied. De 7407 overgebleven lantaarns zullen omgebouwd worden naar led. In een klap zal er 66 procent minder energie verbruikt worden.

Overbodig

Om bewoners bij de plannen te betrekken, vraagt de gemeente hulp van binnenuit.

In dorpen en wijken worden groepjes gevormd die hun eigen buitengebied afstruinen op zoek naar 'overbodige' lantaarnpalen.

Hun keus wordt naast die van de gemeente gelegd, zodat er geen lantaarnpalen verdwijnen op plekken waar bewoners ze niet kunnen missen.

1270 op te offeren lampen? Het klinkt lange tijd voor veel mensen nogal abstract. Maar nu ze een voor een uit uit de grond worden getrokken en afgevoerd, is niet iedereen even enthousiast over het gebrek aan kunstlicht.

In Neerkant, waar ze als eersten de handschoen oppakten, voelt een groot aantal mensen zich ongewenst in het duister gezet.

Ondanks de inspanningen van de werkgroep en de info-avonden blijven de bewoners van buurtschap De Schans ongelukkig met de donkerte. Zij stellen dat nooit duidelijk is gezegd dat ook lantaarnpalen op een kruising van verharde en onverharde weg verwijderd zouden worden. De klacht is nog in behandeling, laat de gemeente weten. Ook in behandeling is een brief van bewoners aan de Wiegershof, aldus bewoner Helmy van Dooren. ,,Er vallen hier heel veel lantaarnpalen weg en nu is het pikdonker. Het voelt gevaarlijk om hier 's avonds te lopen, zeker voor vele ouderen die hier wonen.”

Volledig scherm oude lantaarnpalen Deurne © Gemeente Deurne



De brief had mogelijk voorkomen kunnen worden als de bewoners zich hadden laten horen op een van de inloopavonden van de wijkraad Koolhof, zegt wijkwerker Michel van Eunen. ,,Zij hebben alles gedaan om kenbaar te maken dat ze bezig waren met dit plan. Mensen konden hun gerieven kenbaar maken, maar bijna niemand heeft dat gedaan. Nu komt er dan na vier maanden een reactie. Ik kan me voorstellen dat de gemeente niet zo maar weggehaalde palen kan terugzetten.”

De gemeente laat weten weer in gesprek te gaan met de Wijkraad naar aanleiding van de brief.

Volgens een woordvoerder zijn er verschillende individuele telefoontjes, mailtjes en brieven over verlichting binnen gekomen. ,,Gemeente en de dorps- en wijkraden kijken naar het grotere plaatje en het is het niet altijd mogelijk met de wensen van alle bewoners rekening te houden. Dat proberen we wel.”

In Vlierden -waar na een proeftijd momenteel palen worden verwijderd en vervangen- lijkt de hele operatie soepel te verlopen, laat voorzitter Peter Eijsbouts van Samen Vlierden weten.

In Zeilberg zijn ze net klaar met inventariseren. Monique van den Berkmortel: ,,We gaan ze op proef vanaf september uitdoen, zodat iedereen zeker ziet of hoe donker het wordt. Wat dat betreft hebben wij geleerd van de anderen.”