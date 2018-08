Nieuwe fabriek voor dierenvoer in Deurne: 'Of Pien de worst lust, dat is de vraag'

Ze krijgt alles voor haar neus, de tweejarige Labradoodle Pien. Worst met zalm, met kip, met rund. Met een vleugje kruiden of met fruit. Voor merk A of merk B. Schrokt ze het binnen een paar seconden naar binnen, dan is er geen twijfel mogelijk. ,,Dan nemen we dat recept meteen in productie." Maar haalt Pien haar neus er voor op, dan begint de zoektocht naar een nieuwe smaak weer van voren af aan.