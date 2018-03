Nieuwe grote brand in natuurgebied bij De Peel is snel meester

De brandweer schaalde snel op naar grote brand, waardoor het steun kreeg van onder andere korpsen uit Noord-Limburg.



Het vuur woedde in de buurt van de Tureluurweg bij Neerkant, in de gemeente Deurne. Hoe groot het natuurgebied is dat is afgebrand is nog niet bekend. Het zou gaan om een gebied met heide en bossen.



Eind februari en begin maart woedden er ook al grote natuurbranden in deze regio. Het gebied was toen erg droog, nadat het lange tijd niet had geregend of gesneeuwd. De brandweer had grote moeite om het vuur te bestrijden, omdat de bossen nauwelijks begaanbaar waren.