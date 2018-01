Nieuwe rector IVO-Deurne: Ik pas bij deze school

DEURNE - Ze zat in een luxe positie: hoefde niet weg bij Fontys, was niet op zoek, maar had wel zin in een nieuwe uitdaging. En die nieuwe uitdaging is er gekomen: Elke Oegema (40) is sinds 1 januari rector van IVO-Deurne.

Van HBO naar VO, Oegema heeft niet het gevoel dat het zo anders is. ,,Het is allebei onderwijs. En het gaat allebei om werken met teams." Ze was gevraagd om te solliciteren. Toch zou ze niet op elk aanbod vanuit het middelbaar onderwijs zijn ingegaan. ,,Ik pas niet op elke school. Wel op deze. Omdat het een brede school is, van praktijkonderwijs tot gymnasium. En vanwege de agrarische omgeving. Ik kom zelf uit de Noordoostpolder."

Ze trekt de komende drie maanden uit om een beeld van de vier scholen te krijgen die onder IVO-Deurne vallen: De Sprong, Alfrink-, Peelland- en Hub van Doornecollege. ,,We staan er goed voor. Tegen de trend in stijgt het leerlingenaantal. De vier deelscholen hebben de ruimte om hun eigen identiteit te behouden."

De lijn die de school volgt is succesvol, daar gaat voorlopig niet zo veel in veranderen, stelt de nieuwe rector. Wellicht wel de wijze waarop: ,,Ik breng natuurlijk wel mijn eigen stijl en persoonlijkheid mee. Ik hou van dialoog, het gesprek aangaan. Je hoort vaak: 'we zien jullie zo weinig'. Nodig me maar uit! It takes two to tango."

Het onderwijs staat aan de vooravond van grote veranderingen, weet Oegema. Neem alleen al het zogenoemde 'gepersonaliseerd onderwijs'. Dat leerlingen straks een pakket op maat volgen, met vakken op verschillende niveaus. En de snelle digitale ontwikkelingen. Dan werkt het niet mee als het een probleem is om aan docenten te komen. ,,Het is lastig om te concurreren met het bedrijfsleven op sommige vakgebieden. Er is een kort aan docenten natuur- en scheikunde, informatica, klassieke talen en ook eerstegraads Nederlands."

Genoeg mensen met vakkennis, maar niet iedereen heeft een lesbevoegdheid. Oegema: ,,Op de hogescholen doen we het wel, deze mensen nadat ze een didactische cursus volgen, toch voor een groep zetten. In het voortgezet onderwijs mag het niet."

Quote Voor een aantal Fon­tys-stu­den­ten was ik de mevrouw die de diploma's uitdeelde Elke Oegema Haar kamer is sober ingericht. Er hangt niets aan de muur. Daar komt wel verandering in, maar het is niet de bedoeling dat ze hier vaak zit. ,,Ik moet echt naar buiten. De scholen in om lessen te bezoeken en medewerkers te spreken. Maar ook de regio in. Om bijvoorbeeld ondernemerskringen te bezoeken. En scholen waar we mee samenwerken."

Ze zal in haar functie meer te maken hebben met de 300 medewerkers dan met de ruim 2500 leerlingen. Daar is ze zich van bewust. ,,Het is jammer, het is ook onvermijdelijk. Bij Fontys (waar ze directeur was van drie economische opleidingen) opleidingen) zag ik studenten vooral via studieverenigingen en medezeggenschapsraden. Voor een aantal was ik de mevrouw die de diploma's uitdeelde. Maar leerlingen hebben het goed als docenten en kerngroepleiders hen goed begeleiden en een fijne omgeving bieden."