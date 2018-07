Nieuwe samenwerking talentvolle kok en groenteboer uit Deurne

Net als vorig jaar worden gasten iedere dag vanaf 17.30 uur ontvangen aan twee lange Brabantse tafels. Het programma eindigt telkens rond 22.30 uur. Als het weer tegenvalt, dan verhuist het diner van de open lucht naar de stal van Kerkers. Per avond zijn er veertig kaarten verkrijgbaar via bijzonderbrabants.nl . Deelname kost 69,50 euro per persoon.

Van Hout werkt al enkele jaren in zijn restaurant Ons Jongens in de Boerenkamplaan in Someren-Eind. Hij werd in 2016 tweede bij de European Young Chef Award in Barcelona. Oud-wethouder Kerkers is met zijn groentetuin leverancier van diverse topkoks, onder wie Jermaine de Rozario uit Helmond. Kerkers ontving in mei de Agrofood Pluim van de provincie Noord-Brabant omdat hij groenten van Brabantse bodem promoot.