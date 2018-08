Nieuwe Say Yes To the Dress Benelux vanuit Deurne: 'Bijzonder leuk seizoen waarin niet alleen de bruid het lastig kan maken'

DEURNE - Een A-lijn jurk met kant, een fishtail jurk met handschoenen of een Ball Gown met parels. Strapless, open rug, met of zonder sluier. Voor veel vrouwen is het bijna nog een mooier moment dan de bruiloft zelf: het uitzoeken van de jurk. Met familie en vrienden, liefst nog voor de camera. Vanaf deze dinsdagavond is het weer zo ver op TLC: Say Yes to the Dress Benelux.