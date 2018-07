Nirvana, BZN en Pokemon op carillon Deurne

Verzoek extra arbeidsmi­gran­ten in zusterflat Deurne afgewezen

27 juli DEURNE - Een verzoek om het aantal arbeidsmigranten in de voormalige zusterflat in Deurne uit te breiden is afgewezen door het gemeentebestuur. De pandeigenaar wilde van het huidige aantal van 90 naar het maximaal mogelijke aantal van 168. Dat past echter niet in het beleid, aldus burgemeester Hilko Mak.