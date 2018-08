Nog steeds toekomst voor volleybal in Liessel

Even leek het erop dat het gouden jubileum van volleybalvereniging Livoc onopgemerkt voorbij zou gaan. ,,Een jubileum zonder feest kan natuurlijk niet", was de reactie van de teamleden van Dames 1 waarop ze een heel feestweekend uit de grond stampten. Dat er altijd wel iemand opstaat om de dingen te regelen is typisch Livoc. ,,Veel leden zijn bij ons echt actief, naast dat ze spelen zijn ze ook op de scheidrechtersstoel te vinden of geven ze trainingen. Problemen worden altijd wel opgelost", zegt Janne Loverbos, kartrekker van de viering. ,,Die verbondenheid binnen de vereniging is er altijd geweest. Met ons allen, voor ons allen is een spreuk die bij ons altijd terugkomt", zegt oud-voorzitter Els van den Berkmortel.