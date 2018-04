Omwonenden N270 Deurne zwaar teleurgesteld over onveranderd ontwerp

Elkerliek Helmond vindt toezichthouder

3 april HELMOND - Het Elkerliek ziekenhuis in Helmond heeft een nieuwe tijdelijke voorzitter van de raad van toezicht benoemd. Daarmee komt een einde aan het interim-voorzitterschap van toezichthouder Frans Croonen, die als enige van de oude raad van toezicht nog in functie was.