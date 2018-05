Ondernemers tekenen bezwaar aan tegen plannen Deurnese Jumbo

De supermarkt kreeg onlangs een vergunning van de gemeente voor hun verbouwplannen. Het bedrijf wil uitbreiden. Onderdeel daarvan is het voornemen om de ingang aan de kant van de Stationsstraat te sluiten en alleen die bij het huidige parkeerterrein aan de Lagekerk te behouden. Winkeliers zien het niet zitten dat Jumbo de gevel over de volle lengte af wil plakken met plastic folie. Ook vrezen zij een negatief effect op de levendigheid en drukte in de straat. Een petitie van de winkeliers leverde honderden handtekeningen op.

De bezwaren op de door de gemeente verleende omgevingsvergunning zullen eerst door een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie bekeken worden.