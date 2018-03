Op Vreekwijk zijn twéé burgemeesters van Deurne gekozen

DEURNE - De democratie van Deurne begon op Vreekwijk - honderden jaren geleden al. In de aanloop naar de verkiezingen is dat zaterdag nog eens overgedaan. In een historisch toneelstuk ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de heemkundekring.

De burgemeester van Deurne is blij dat het erop zit. ,,Het heeft me heel veel tijd gekost. De kas klopt en ik neem afscheid van mijn functie", verklaart Hilko Mak ten overstaan van de voltallige gemeenteraad. Die gaat nieuwe kandidaten zoeken.

Het is Maks debuut op het toneel. Hij is een van de amateuracteurs die zaterdagmiddag de 'gemeijnte'-vergadering uit 1657 hebben nagespeeld. Die werd eeuwen lang elk jaar op Vreekwijk gehouden, op 17 maart, de feestdag van Sint Gertruida. De nieuwe bestuurders van Deurne werden er gekozen en de dorpsregels opnieuw vastgesteld. Alle gezinshoofden - arm of rijk - moesten bij de vergadering aanwezig zijn op straffe van hoge boetes.

Stevig gedronken

Terug naar het spel. Er is stevig gedronken en Mak, ofwel borgemeester Van Dijk, krijgt ruzie met collega Munsters (gespeeld door heemkundekring-voorzitter Jan Adriaans). Ze hebben een jaar met elkaar moeten samenwerken en dat heeft duidelijk niet geklikt. ,,Belasting innen is veel meer werk dan dat beetje boekhouden dat jij gedaan hebt", snauwt die. Het scheelt niet veel of ze gaan elkaar te lijf.

Dag van de democratie wordt nagespeeld door de heemkundekring Deurne

Het klinkt revolutionair, maar was toen heel normaal in Deurne: de inwoners kozen elk jaar twéé borgemeesters. Eentje die geletterd was om de boeken bij te houden, de ongeletterde inde wekelijks de belastingcenten bij de burgers. En: tekorten aan het eind van dat jaar werden bijgevuld uit eigen zak.

Niet zuiver op de graat

Bestuurders moesten van onbesproken gedrag zijn. Net als nu ging dat wel eens mis. Terug naar het spel. De schepenen - wethouders - hebben alle kandidaten gescreend en dragen er vier voor. Nu komt het op de inwoners aan. En jawel, Hendrik Smulders (Frans Evers) is niet zuiver op de graat, weet een van de aanwezigen. ,,Hij kan zijn handen niet thuishouden. In Mierle heeft hij een dienstmeid 'opgelaaie', waarna hij er tussenuit is gegaan." Smulders wordt afgewezen, na ook nog te zijn afgerost door zijn echtgenote (Annie Engelen) die nu pas hoort van het bastaardkind.

Dag van de democratie wordt nagespeeld door de heemkundekring Deurne

Het historische stuk is ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Heemkundekring H.N. Ouwerling opgevoerd. Het is geschreven door Stefan van der Heijden en Frans van de Pas. ,,Aan de hand van historische documenten", vertelt Van de Pas. Hij is lid van de heemkundekring en deed ook de regie. ,,Zo'n vergadering is natuurlijk saai en dus heb ik er wat ondeugendheden in gedaan." Hij stelt dat bijna de helft van de acteurs niet eerder op een podium heeft gestaan. ,,We kwamen spelers tekort en hebben ze overal vandaan getrokken. Jan Adriaans zei: als het me lukt om Hilko Mak mee te laten doen, dan wil ik zijn tegenspeler wel zijn."

Turf

Terug naar het spel. De nieuwe bestuurders zijn gekozen en beëdigd. De verzamelde gemeijnte stelt de Keuren en de Breuken vast - de regels en de boetes. Veel ervan gaan over turf. Wie turf steekt op andermans veldje bijvoorbeeld, riskeert een boete van één goudgulden. Ook moeten de wegen naar de Peel minstens twee roedes breed blijven op straffe van drie gulden. Na goed'keur'ing wordt de vergadering gesloten en kan de democratie weer een jaar vooruit.

Mak en Adriaans, omgekleed en weer gewoon burgemeester en heemkunde-man, onthullen na afloop een gedenkbord dat Vreekwijk markeert als plek waar de Deurnese democratie is ontstaan.