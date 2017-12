Op zoek naar kolenkalk in Deurne en Venray

DEURNE - In Deurne - en Venray - wordt deze dagen driftig gezocht naar kolenkalk. Want waar kolenkalk is, is mogelijk ook aardwarmte. Een bron van duurzame energie, bijvoorbeeld voor een nieuw glastuinbouwgebied.

De zoektocht naar kolenkalk is onderdeel van een groot vooronderzoek naar geothermie in deze regio. Bij geothermie wordt gebruik gemaakt van de aardwarmte uit de diepere bodemlagen.

Lagen in de ondergrond

Op dit moment rijden trucks met trilplaten onder meer langs de Helmondsingel tussen Helmond en Deurne. ,,Die platen zenden trillingen de grond in waardoor we precies in kaart kunnen brengen waar de verschillende lagen in de ondergrond zitten”, vertelt Lodewijk Burghout. Hij is projectdirecteur bij Geothermie Brabant, het bedrijf dat in Brabant projecten rondom aardwarmte ontwikkelt.

De trillingen worden door de lagen in de ondergrond weerkaatst en bovengronds weer opgevangen door witte kastjes, de zogenaamde geofoons. Met alle data kan een nauwkeurige dwarsdoorsnede van de aardkorst worden gemaakt.



Burghout en zijn team zijn alleen geïnteresseerd in de kolenkalk-formaties en de breuken, barsten en scheuren die hierin zitten. Dit omdat daar veel warm water wordt verwacht. De gesteentelagen stammen uit het Dinantien en zijn ongeveer 350 miljoen jaar oud. ,,We weten natuurlijk wel ongeveer waar die formaties zitten, maar we moeten het precies weten. Ook om erachter te komen of het voldoende in de buurt is van potentiële afnemers.”

Aardwarmte als energiebron

Die zijn er al talloze. Zo hangt de toestemming van de provincie voor het Deurnese glastuingebied af van de mogelijkheid om aardwarmte als energiebron te gebruiken, bleek eerder dit jaar. Ook zijn bedrijven als Bavaria, Mars en de stadsverwarming van Helmond geïnteresseerd in vervanging van gas door aardwarmte.

,,We onderzoeken in deze eerste fase eigenlijk twee dingen: heeft een locatie potentie en wat zijn de bijbehorende risico's? Vervolgens kijken we of knelpunten op zijn te lossen.” Een voorbeeld van een knelpunt is een ondergrondse breuk die op spanning blijkt te staan. ,,Die wil je niet laten bewegen. Een goede risico-analyse is essentieel.”