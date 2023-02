Opnieuw gedoe aan Hazeldonksedreef in Liessel, nu weer over renovatie boerderij

Gaat ‘Phinix’ de titel bemachti­gen in Amerika? Robotics Team π heeft alles op alles gezet voor de overwin­ning

EINDHOVEN - Phinix, daar staat hij dan! Na zes weken hard werken met lange nachten en weinig slaap presenteert Robotics Team π de robot waarmee ze in de First Robotics Competition in Amerika hoge ogen willen gooien