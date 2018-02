Organisaties gaan verschillend om met frauderende boeren

DEURNE - ZLTO kijkt vooral naar de oorzaak, de Rabobank gaat de klant in gesprek en onderzoekt eventueel daarna of een verdenking juist is.

Hoe gaan organisaties om met boeren die verdacht worden van frauderen? De ZLTO wil vooral hulp bieden, de bank verstrekt dan voorlopig geen nieuwe financiering. Royement of stopzetten van krediet zijn uiterste middelen, die niet vaak worden ingezet.

,,Iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Daar gaan we niet lichtzinnig mee om." Dat zegt Kim Roetert, woordvoerster van landbouworganisatie ZLTO. ,,Het royeren van leden gebeurt zelden. Er zit ook een praktische kant aan: hoe weet ik dat iemand is veroordeeld. En wat houdt de overtreding in. Een missend oorlabel is fout, maar geen reden om iemand te royeren."

Per geval

Bij een veroordeling is maatwerk belangrijk, stelt ze. ,,We kijken per geval: is het echt moedwillig of is er meer aan de hand? Staat bij iemand bijvoorbeeld het water aan de lippen. En kunnen we hulp bieden. Wij zijn een vereniging die de leden bijstaat. Stel dat je iemand royeert, dan ben je ook de grip kwijt. Dan kun je helemaal niets meer doen. Maar als het echte boeven zijn, dan houdt het op."

De Rabobank is de belangrijkste financierder van agrariërs. Directievoorzitter John van Dijk van Rabobank Peelland Zuid gaf onlangs tijdens het Ondernemerscafé Deurne inzicht in haar handelswijze bij fraude. 'Als er een verdenking is, zetten we de financiering on hold', zei hij toen.

Verifiëren

Een woordvoerster van de bank licht het verder toe: ,,Als wij op één of andere manier vernemen dat er een verdenking van fraude is, gaan we dat verifiëren bij de klant. Dat kan na een uitspraak van een rechter, maar ook een publicatie in de media of iemand die zich bij ons meldt. Of dat een klant zelf komt met een boete die hij heeft opgelegd gekregen."

Na een eerste 'stevig' gesprek bepaalt de bank of er verder onderzoek nodig is. ,,Op dat moment gaat het 'on hold'. Dat betekent niet dat we alles blokkeren. Maar de klant kan dan geen uitbreiding van de financiering krijgen." Dit geldt niet alleen voor agrarische bedrijven, maar bankbreed, benadrukt ze. ,,We houden er bij agrariërs wel rekening mee dat de voervoorziening aan dieren niet mag stokken."