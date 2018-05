Ossenbeemd in Deurne wil camperplekken bij hun terrein

Geen verwijt voor zwaar ongeluk op N270 in Deurne

2 mei DEN BOSCH - De rechtbank was al muisstil toen een man uit Deurne vertelde hoezeer hij en vooral zijn echtgenote hadden geleden onder de gevolgen van een zwaar auto-ongeluk. Maar na zijn afsluiter is minutenlang alleen de airco te horen. Want ,,Hoewel ons leven nooit meer hetzelfde zal zijn, verwijt ik meneer niks. Het was een ongeluk. Dat had ook mij kunnen overkomen.”