Ouders zetten festival op poten om school te financieren in Deurne

Parochies publiceren geen namen van communican­ten en overlede­nen vanwege privacywet

7:33 ASTEN - Parochies in deze regio worstelen met de nieuwe privacywetgeving die sinds kort van kracht is. Uit angst voor mogelijke boetes publiceert de H. Franciscusparochie Asten-Someren in het parochieblad al geen namen meer van communicanten, paren die met elkaar in de echt worden verbonden of overleden parochianen. Ook op de eigen website niet. De H. Willibrordus in Gemert past formulieren aan en vraagt gericht om toestemming voor publicatie.