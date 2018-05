Overvallen echtpaar werd gekneveld:'Of ik bang was? Natuurlijk'

videoDEURNE - Theo en Annie van Hoof uit Deurne lagen gisterochtend bijna anderhalf uur gekneveld in huis terwijl drie overvallers hun kluis probeerden te stelen. Het echtpaar kreeg tiewraps om de polsen en tape over de mond.

Het eerste wat opvalt, is haar dikke lip. Cadeautje van de overvallers. „Ik kan er nog geen koffie meer mee drinken”, zegt Annie van Hoof (73) terwijl ze een sigaret uitdrukt. Om daarna snel over te schakelen op de vraag die ’s middags iedereen aan de eettafel bij haar en manlief Theo (78) bezighoudt: hoe wisten de overvallers van die kluis? Daarom hadden ze die ochtend juist het huis van het Deurnese echtpaar aan de Zwin uitgekozen. „Bijna niemand wist ervan, alleen wij en onze kinderen”, vertelt Annie. „Ik snap er niks van.”

Quote Ze pakten me vast en gooiden me op de grond. Annie van Hoof

Blauwe plekken

Ze doet haar verhaal aan de eettafel, precies vanaf de plek waar ze die ochtend ook zit. Het is dan half negen. Haar man is net de hond uitlaten als er via de achterdeur drie mannen komen binnengevlogen. „Ze pakten me vast en gooiden me op de grond”, vertelt Annie. „Daarna bonden ze me vast.” Ze laat de blauwe plekken op haar onderarmen zien en steekt ze voor zich uit. „Eerst met tiewraps en daarna ging er tape omheen.”

Terwijl ze voor de eettafel op de grond ligt, wordt ze ook nog vastgeplakt aan een stoel. Er gaat tape om haar benen en over haar mond. „Daar is die dikke lip van”, wijst ze naar het gezwollen mond. „Ik kon nauwelijks nog bewegen. Een van de mannen zei tegen me: ‘Ben maar rustig, dan overkomt u niks.’ Op dat moment zie ik dat ze Theo ook hebben overmeesterd. Met tape over de mond en om zijn polsen brachten ze hem naar de keuken.”

Quote Er zat geld in waar we de afgelopen jaren voor hadden gespaard. Voor als er slechte tijden kwamen. Nu heb ik niks meer. Annie van Hoof

Nylonkousen

Twee van de drie overvallers blijven beneden om het echtpaar te bewaken, de derde gaat zonder iets te vragen naar boven. Recht op zijn doel af: een kluis. Annie: „Dat ding zat goed aan de muur met bouten. Hij is misschien wel een uur mee bezig geweest om die los te krijgen. Er zat geld in waar we de afgelopen jaren voor hadden gespaard. Voor als er slechte tijden kwamen. Nu heb ik niks meer”, vertelt Annie, die de hoogte van het gestolen bedrag voor zich houdt.

Een uur, misschien wel anderhalf uur, ligt Annie van Hoof tijdens de overval op de grond tussen de keuken en de woonkamer. Al die tijd blijf een van de drie mannen bij haar in de buurt. Ook haar man krijgt een eigen 'bewaker'. Van de overvallers ziet ze nauwelijks iets herkenbaars: „Ze droegen donkere kleren, een capuchon en iets zwarts over hun gezicht. De politie denkt dat het nylonkousen waren. En ze praatten tegen elkaar in een andere taal. Welke? Geen idee, iets buitenlands.”

Bloeddruk

Na een dik uur gaan ze er vandoor en tapen ze Theo vast aan de trap. Die weet zich met heel veel pijn en moeite los te wringen. „Hij had bij zijn polsen net genoeg bewegingsruimte om een schaar te pakken en mijn handen los te knippen”, vertelt ze. Het is 10.00 uur, anderhalf uur nadat de overvallers zijn binnengekomen, als Annie 112 belt. De spanning heeft bij haar man voor een hoge bloeddruk en hartritmestoornissen gezorgd, hij gaat mee naar het ziekenhuis.

Quote Hoe moet dat straks? Ik voel me hier helemaal niet meer veilig. Annie van Hoof