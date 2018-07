Parkmanager ontkent: Geen arbeidsmigranten op De Bikkels in Vlierden

Video Omgekeerde emigratie: Een 'Dutch kiwi' in Vlierden

4 juli VLIERDEN - Haar vader ging in 1958 op zoek naar een toekomst in Nieuw-Zeeland. Maria van Bakel vond 25 jaar later de liefde juist in de Peel. Daar is ze nog altijd gelukkig ondanks 'het muurtje om haar heen'.