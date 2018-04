Pauwhaan gestolen uit dierenpark Liessel

Berrie Wiegers, voorzitter van de stichting Dierenpark de Volksvriend, ontdekte de verdwijning. Hij had in het weekend 'wel veren zien liggen in het caviahok' maar maandag kwam hij er pas achter dat de pauwhaan weg was.

Hoe de diefstal heeft plaatsgevonden of wie erachter zit, is Wiegers onduidelijk. ,,Je stopt een pauw met een staart van 1,5 meter niet zomaar in je kofferbak", redeneert de voorzitter. Er zijn geen braaksporen of beschadigingen aan het hek. Ook zijn er geen andere dieren verdwenen.

In het verleden is het Liesselse dierenpark bij de molen slachtoffer geweest van vernielingen en achtergelaten rotzooi. ,,Nu staat ons park er juist zo prachtig bij. Dit is een grote domper voor onze vrijwilligers", zegt Wiegers. ,,Je gaat er toch minder van slapen als zoiets gebeurt."