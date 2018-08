Persoon gooit brandend materiaal door brievenbus in Deurne, bewoner lichtgewond

Dode bij Kalkzand­steen­fa­briek is 45-jarige man uit Asten: 'We hebben meteen alles stilgelegd'

24 augustus LIESSEL - De werknemer van de Xella Kalkzandsteenfabriek Hoogdonk in Liessel die donderdagavond is omgekomen, is een 45-jarige man uit Asten. Dat bevestigt de politie.