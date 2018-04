Petitie gestart om echtpaar Goossens in Liessel te steunen

De buurvrouw van Goossens vecht een vergunning aan waarmee het echtpaar, dat de tachtig is gepasseerd, in hun noodwoning kan blijven wonen. De gemeenteraad van Deurne maakte dit mogelijk met een 'persoonlijk overgangsrecht'. Dat betekent dat het stel er mag blijven wonen tot zij er zelf weggaan of komen te overlijden.

De rechtszaak is onder voorbehoud op 6 juni. Volgens buurvrouw Saskia van Wieringen had de vergunning nooit door de gemeente verleend moeten worden omdat de woning illegaal gebouwd is. Het huis aan de Hazeldonksedreef 4a staat er sinds de jaren vijftig. Van Wieringen won onlangs een andere rechtszaak waardoor de paardenstal van Piet Goossens afgebroken moet worden. Deze staat er ook sinds de jaren vijftig en is ook gebouwd zonder de juiste vergunningen.

De makers van de petitie melden dat ze digitale handtekeningenactie hebben opgezet omdat 'de familie Goossens hun leven lang hard hebben gewerkt en dat zij niet de dupe mogen worden van deze klagende buurvrouw. Ze zijn zich van geen kwaad bewust en willen hun laatste jaren samen door kunnen brengen op hun oude vertrouwde plekje.'